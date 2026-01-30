イチゴの名産地下伊那郡喬木村ではイチゴ狩りが始まってます。ハウスの中は甘い香りが広がってます。大粒で真っ赤なイチゴ。下伊那郡喬木村のイチゴ農家、原 聡さんのハウスです。喬木村役場によると村内でイチゴ狩りが始まったのは40年前。県内で最初にイチゴ狩りが始まりました。原さんは「章姫」「紅ほっぺ」「ゆめのか」の3種類を生産していて「しっかり甘いイチゴになってい る。3種類の食べ比べを楽しでお腹いっぱい食べてほ