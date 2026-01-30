1月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、ホームのトヨタ・センターで行われたサンアントニオ・スパーズ戦を99－111で落とし、今シーズンの直接対決を1勝2敗とした。 この日ロケッツではアメン・トンプソンが25得点7リバウンド4アシスト4スティール、ケビン・デュラントが24得点6アシスト、アルペレン・シェングンが18得点10リバウンド7アシスト2ステ