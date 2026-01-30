FC琉球は30日、トゥクムス2000(ラトビア1部)と育成業務提携を締結することを発表した。期間は2026年2月から2028年1月までとなる。トゥクムス2000は昨年のラトビア1部で10チーム中7位。琉球によると毎年若手の1選手以上が同クラブへ期限付き移籍するといい、今季はMF幸喜祐心(20)がラトビアに渡る。クラブは「海外でのトレーニングや公式試合を戦い、厳しい競争環境で経験を積むことで、加速度的な成長支援を図ります」と期待し