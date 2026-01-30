アルビレックス新潟は30日、DF藤原奏哉がキャプテンに就任することを発表した。藤原は2021年から新潟に所属しており、昨年はJ1で34試合に出場した。クラブを通じて「ピッチの内外を問わず、まずは自分自身がしっかりとした軸を持って行動していきたいと考えています。この新しいチームを引っ張っていけるよう、先頭に立って自分の役割を全うしていくつもりです。シーズン中には、時にはうまくいかないこともあるかと思います。