アトランタ・ホークス vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年1月30日（金）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 86 - 104 ヒューストン・ロケッツ NBAのアトランタ・ホークス対ヒューストン・ロケッツがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず23-23