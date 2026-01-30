日経225先物は11時30分時点、前日比330円安の5万2980円（-0.1％）前後で推移。寄り付きは5万3150円と、シカゴ日経平均先物（5万3310円）を下回る形で、売りが先行して始まった。その後は押し目待ち狙いのロングが入りプラス圏を回復すると、中盤にかけて5万3610円まで買われた。ただし、買い一巡後は再び下落に転じると、終盤にかけて下へのバイアス強まり、前引け間際には5万3000円台を割り込んだ。ランチタイムでは5万2920円ま