武蔵野銀行 [東証Ｐ] が1月30日昼(12:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比30.8％増の182億円に拡大し、通期計画の220億円に対する進捗率は83.1％に達し、5年平均の73.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.9％減の37.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10