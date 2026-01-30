三谷産業 [東証Ｓ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比65.1％増の38.4億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の29.5億円→40億円(前期は26.5億円)に35.6％上方修正し、増益率が11.1％増→50.6％増に拡大し、35期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経