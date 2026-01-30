日本バドミントン協会は29日、2026年の日本代表を発表。男女合計28人が選ばれた。昨年12月の全日本総合選手権で優勝した女子シングルスの山口茜、女子ダブルスの五十嵐有紗、志田千陽組らが順当に選出された。一方、混合ダブルスの渡辺勇大は2年連続で代表辞退。その渡辺とペアを組んで全日本総合選手権を制した田口真彩の名前もなく、所属先のACT SAIKYOが、チームのHPで経緯を説明した。 ■「内定をいただいていたが……