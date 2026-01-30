◇NBAブルズ113ー116ヒート（2026年1月29日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が29日（日本時間30日）の本拠地ヒート戦でベンチ入り。しかし出場チャンスに恵まれなかった。河村は、NBAでは今季初ベンチ入り。出場機会には恵まれなかったものの、仲間たちに最後までエネルギーを送り続けた。チームは最大14点ビハインドから最終Q終盤には1点差まで詰め寄った。しかし勝ち越すことが出来ず惜敗を喫した。