東北自動車道で、道路上に落下した冷蔵庫がカメラに捉えられた。目撃者は、前方車両が急な車線変更をした直後、車線上で見つけたという。路肩には、荷台から落下させたとみられるトラックも停車していた。その後、冷蔵庫と車がぶつかる事故が発生したという。自動車道に冷蔵庫が“ぽつり”埼玉・羽生市を走る東北自動車道下り、羽生パーキングエリア付近で25日に撮影されたのは、冷蔵庫の落とし物だ。目撃者は、「びっくりしました