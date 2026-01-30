ファン感涙の復活は、同じ場所からだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が約2カ月ぶりに鮮烈に復帰。試合会場に姿を見せると、実況・襟川麻衣子（連盟）が浅井本人から聞いたエピソードを紹介し、視聴者からも「本当に生きていてよかった」など感動のコメントが相次いだ。【映像】復活はあの場所から…体調を崩した場所と同じ席につく浅井堂岐浅井は12月4日の試合