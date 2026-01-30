アメリカのトランプ大統領は、FRB（連邦準備制度理事会）の新たな議長について、日本時間の30日夜にも発表すると明らかにしました。トランプ大統領：明朝、FRB新議長を発表する。トランプ大統領は記者団に対し、FRBの新たな議長について、日本時間の30日夜にも発表すると明らかにしました。そのうえで候補者は、「非常に優れた人物で、多くの人が数年前にその立場にいてもおかしくなかったと思っている。金融界では誰もが知る、非