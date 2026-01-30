山岳遭難の認知件数と遭難者数神奈川県内で２０２５年に発生した山岳遭難による死者・行方不明者が１４人となり、前年の５人から３倍近く増えたことが県警のまとめ（暫定値）で分かった。過去１０年では２０１６年の１６人、２３年の１５人に次いで３番目に多かった。県警は、万一の事態への備えとして、十分な食料や防寒着、ライトなどを必ず携行して登山を楽しんでほしいとしている。遭難の発生件数は１７５件。統計が残る１