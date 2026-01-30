「ゼロワングランドスラム2025」の決勝大会が2025年12月7日（日）、池袋・サンシャインシティ噴水広場にて開催され日本一の小学生プログラマーが決定しました。熱戦の模様をリポートします。 株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次 弘志）は、「ゼロワングランドスラム実行委員会」の一員として、一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構が主催する全国の小学生向けプログラミング大会「ゼ