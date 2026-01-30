NTTドコモは1月28日、マネックス証券の口座開設などのサポートをドコモショップで提供するサービスを開始すると発表した。ドコモショップの代理店が金融サービス仲介業の登録を行い、証券外務員資格を持つショップスタッフが店頭で証券に関するサポートを提供する。キャリアショップのスタッフが証券口座の開設案内を行うのは業界初の取り組みだという。当初は35店舗からスタートし、早期に100店舗への拡大を目指す。ドコモのコン