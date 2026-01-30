BUDDiiSが、2月11日に発売するメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』より、リード曲「#KISSYOU」のMVを公開した。あわせて、先行配信もスタートした。「#KISSYOU」は作詞、作曲にメンバーのKEVINが参加しており、BUDDiiSらしい遊び心にスタイリッシュなサウンドを融合させた楽曲だという。「どんなに疲れて上手くいかない日でもキミの存在でリセットされる」といったポジティブで軽やかなエネルギーを詰め込んだ“朝が楽しみにな