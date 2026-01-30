Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」の初回限定盤1にSolo Short ver.と、Dance ver.のMVを追加収録することを発表した。本作は、春の⾵にそよぐようなきらめく⾳の数々と、⽚想いのエネルギーを感じるリリック、その⼆つが織りなす⽚想い“エナジー”ラブソングになっているという。初回限定盤1には、「ハニカミ」MV、メイキング映像に加え、「ハニカミ」デ