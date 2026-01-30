2月13日配信開始となる米倉涼子主演のPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』より、本予告とキービジュアルが解禁された。また、追加キャストとして、木村祐一、鶴田真由、生瀬勝久、佐藤緋美、入山法子、原日出子、赤間麻里子らの出演が発表された。エンディングテーマは青山テルマが歌う「Heart」に決まった。【動画】世界を舞台に愛と感動の物語が交差『エンジェルフライト THE MOVIE』本予告本作は、第10回開