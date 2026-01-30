＜LuckyFes’26＞の「”早期割引”4日間通し券」が、特別価格35,000円で発売となる。LuckyFes5周年を記念した特別チケットで限定500枚の先着販売だ。1日券は14,000円のため、4日間バラバラに買うよりも21,000円も割引となる。販売は、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」にて2月1日（日）10時からの販売開始だ。国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes’26＞は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク