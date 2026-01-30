二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』が、本日プロジェクト始動を迎え、公式YouTubeチャンネルにてep01を公開した。本日公開されたep01には、I.ADOREの全9キャラクターが登場している。プロローグで描かれた“不思議な夢”から目覚めたその後の様子が繰り広げられているとのこと。今後は毎週金曜日の正午にショートアニメの最新話が更新されるので、2月6日に公開されるep02もぜひチェックしていただきたい