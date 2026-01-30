ロッテは３０日、上田希由翔内野手（２４）が一般女性と結婚したと発表した。上田は球団を通じて「かねてよりお付き合いをしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています。これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります。引き続き温かいご声援をよろしくお願いします」とコメントした。愛知産