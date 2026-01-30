ラブホテル密会報道を乗り越え、１２日の群馬県前橋市長選で再選した小川晶氏が、サッカー元日本代表との対面を明かした。３０日のインスタグラムで「２０２６．０１．２７ザスパ群馬の細貝社長、赤堀会長が市役所を訪問してくれました。細貝さんにはつい先日も前橋市男女共同参画セミナーで講師を務めていただいたばかり。ありがとうございました」と報告。細貝萌氏は群馬・前橋育英高から２００５年に浦和入り。０８年の