岐阜県瑞浪市の期日前投票所で、記載台の掲示に「中道改革連合」の候補者を「立憲民主党」と記載するミスがありました。 ミスがあったのは、瑞浪市役所に設けた衆院選の期日前投票所です。 期日前投票初日の28日午前8時半から午前9時ごろにかけて、小選挙区の記載台の掲示で、「中道改革連合」の候補者を「立憲民主党」と誤って記載していたということです。 期日前投票に訪れた人の指摘で発覚しました。発覚までに2