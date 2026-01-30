ソフトバンクの小久保裕紀監督、城島健司ＣＢＯら、フロント、首脳陣、選手、スタッフが３０日、福岡市内の筥崎宮を訪れて必勝祈願を行った。指揮官は連続日本一を誓うとともに、チーム内の激しいポジション争いに期待を寄せた。以下は主な一問一答の後編。―どのような訓示を「３連覇狙えるのは、我々しかいなくて、歴史を塗り替えられるのは今年の２０２６年のメンバーしかないので、このメンバーで塗り替えていこう。そのため