サッカーJ3のAC長野パルセイロの新体制発表会が29日行われ選手たちは新リーグでの活躍を誓いました。29日夜、長野市で行われたAC長野パルセイロの新体制発表会には抽選で選ばれたサポーターなど およそ500人が詰めかけました。昨シーズンは過去最低のJ3リーグ19位で終わったパルセイロ。発表会では去年の経験を踏まえ勝ちにこだわる姿勢を貫くチームコンセプトが発表され選手一人ひとり