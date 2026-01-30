ディズニーストアに、2月22日の「猫の日」にちなみ、『シンデレラ』の「ルシファー」や『ピノキオ』の「フィガロ」をモチーフにした新コレクション「DISNEY CAT DAY 2026」が登場。愛らしい「ルシファー」と「フィガロ」の日常の仕草をデザインした雑貨やアパレル、猫用グッズなどが展開されます☆ ディズニーストア「ルシファー／フィガロ」コレクション「DISNEY CAT DAY 2026」 スケジュール：先行発売日：2026