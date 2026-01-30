ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』の完結編となる映画『ウィキッド 永遠の約束』（3月6日公開）より、前作からさらにスケールアップした世界観と物語の深化を語るキャスト＆スタッフの特別映像が解禁された。【動画】シンシアによるスタントシーンも収録の特別映像映像の中で、監督のジョン・M・チュウは「この作品には常に壮大な構想があって、前作より壮大なものになるだろうと思った」