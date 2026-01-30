男性5人組「M！LK」吉田仁人（26）が30日、東京・池袋のサンシャイン劇場で主演舞台「FINALFANTASYBRAVEEXVIUS幻影戦争THESTAGE2」の開幕直前会見を行った。人気ゲームシリーズの舞台化。「よりパワーアップした、ゲーム内をそのまま見られる感覚。僕たちがゲームのキャラクターとなってストーリーを進行している姿を見て楽しんでいただける、没入感が高かった。激しいアクションもあるので注目して欲しい」とアピ