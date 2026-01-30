資生堂は30日、女子マラソンで東京五輪、パリ五輪代表の一山麻緒（28）が3月31日付で現役を引退することを発表した。一山は出水中央高（鹿児島）から2016年にワコールに進み、2022年に資生堂に入社。二大会連続でマラソンのオリンピック代表に選出され、東京五輪で8位入賞、パリ五輪は51位だった。自己ベストは2020年に名古屋ウィメンズマラソンで記録した2時間20分29秒。夫は男子マラソン前日本記録保持者でプロランナーの鈴木健