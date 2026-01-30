BTS・JIN（ジン）のシングル曲「Don't Say You Love Me」が、ブラジルをはじめ、中南米音楽市場で存在感を示した。韓国メディアが報じた。同曲は、2枚目のミニアルバム「Ecoh」のタイトル曲で、ビルボード・ブラジルが選定した「25年最高のK−POP男性ソロ曲」となった。韓国メディアのスポーツ東亜は30日「グローバルポップメディア『Pop Core』は、同曲がビルボード・ブラジル選定結果とともに、25年SpotifyでK−POPアーティスト