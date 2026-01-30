尻手黒川道路の延伸へ画期！「トンネル貫通」川崎市が整備を進めていた「尻手黒川線道路」延伸部のトンネルが、2026年1月21日に貫通しました。【スゴい地響き!!】これが「貫通の瞬間」です（動画で！）尻手黒川道路は臨海部から山間部まで“タテに長い”川崎市内を縦貫する貴重な幹線道路で、東名川崎ICのアクセス道路にもなっています。現在は小田急柿生駅の北側、「片平2丁目」交差点で津久井道（世田谷町田線）に接続して終