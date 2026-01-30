【冬ドライブ機器回避マニュアル】せっかくの休日、ドライブの予定を入れていたのに天気予報は雪！ 雪道走行は自宅の近所で短距離を走っただけの初心者けれど大丈夫かな？ じつは、注意点さえ押さえておけば、雪道ドライブは安心、安全に楽しめる。しっかり勉強してから出かけよう。＊＊＊＜雪道ドライブ編＞夏と同じ感覚で運転すると交通事故に遭う危険性大！積雪・氷結路走行ではハンドルやブレーキを過信したら事故の