東海地方の大雪のピークは越えましたが、引き続き、積雪や路面の凍結にご注意下さい。 【写真を見る】大雪のピーク越えるも積雪や路面凍結に注意 週末は山間部で雪 厳しい寒さ続く 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（1/30 昼） 正午前の岐阜市内は、雪はすっかりやんで晴れていますが、昨夜から降り積もった雪が一部残っています。午前11時の積雪は2センチ、関ケ原町で10センチと、各地で雪が積もっています。 かわ