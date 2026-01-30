2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に木越明が出演することが発表された。 参考：須藤蓮が中崎敏を連れて帰郷する渡辺あや脚本『逆光』本ビジュアル＆予告編 朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いな