サムスン電子ジャパンは30日、東京都の「Galaxy Harajuku」3階で「チームラボ」とコラボレーションした展覧会「Galaxy＆チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を開始した。入場料は無料。 アート集団チームラボによるデジタルアート作品「永遠の今の中で連続する生と死」および「流れははるか遠くに」が展示される。来場者は、貸し出される折りたたみスマートフォン「Ga