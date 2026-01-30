タレントの藤本美貴さんは1月29日、自身のInstagramを更新。仕事前の手料理を披露しました。【写真】藤本美貴が仕事前に作った豪華料理「お料理も上手なミキティ」藤本さんは「夜ご飯完成これと子供が大好きなワカメスープあとは昨日の残り物を少しだすよ」「お仕事行って来まーす」とつづり、1枚の写真を投稿。仕事へ行く前に準備したという彩り豊かな手作りのおかずです。テーブルには生ハムや春巻き、肉と野菜の炒め物、ブ