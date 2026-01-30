Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは1月29日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを披露しました。【写真】山田涼介のイケメンショット「朝から可愛いってば！」山田さんは「GUCCIのフレンド オブ ハウスに就任することになりました！これからGUCCIの魅力を、みなさんにお伝えしていきます」とGUCCI（グッチ）のフレンド オブ ハウス就任を報告し、伊勢丹 新宿店で開催中のポップアップショップ「Gucci La Famiglia」を訪れた