広島県警の警察学校で卒業式が行われ、47人が警察官としての第一歩を踏み出しました。「卒業生、気をつけ、敬礼！」警察学校の卒業式に臨んだのは、去年4月に入校した警察官47人です。教官や家族が見守る中、卒業証書を受け取り、学校長や森本敦司県警本部長などから激励を受けました。新人警察官たちは10か月の学びを振り返り決意を新たにしました。■岡田将輝 巡査「県民が安心安全に生活していけるよう立派な警察官としてや