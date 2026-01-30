１月３０日午前１１時に３５ｃｍの積雪を観測した兵庫県豊岡市では、住民らが雪かきに追われました。「量自体はそうでもないんだけど、どか雪になっているから多いように感じる。きょうまでとか言うてるけど、また明日せなあかんかな」近畿で、１月３１日朝までに降る雪の量は多い所で、北部の山地で４０ｃｍ、北部の平地と中部の山地で３０ｃｍ、中部の平地で１０ｃｍなどと予想されています。舞鶴若狭道など北部やその周