福山市の鞆の浦歴史民俗資料館でことしの干支「午」にちなんだ企画展が開かれています。ことしの干支の「午」にちなんだ玩具や木馬。約40点が展示されています。こちらは子どもの健やかな成長を願い、秋に行われる地元の伝統行事「八朔の馬出し」で使われる木馬です。江戸時代から昭和初期につくられた大小さまざまな9台が人々を惹きつけています。■鞆の浦歴史民俗資料館 学芸員檀上浩二さん「細部にいたっても非常に写実的