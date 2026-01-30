近畿地方は強い寒気の影響で、夕方にかけて積雪や路面の凍結による交通への障害に注意が必要です。気象台によりますと、近畿では警報級の大雪になる可能性は低くなりましたが、交通に影響が出ています。ＪＲ西日本によりますと午前６時半ごろ、滋賀県長浜市の近江塩津駅付近で複数の木が倒れ、北陸線の長浜駅から近江塩津駅の間で運転を取りやめています。撤去作業は現在も続いていて、運転再開は早くても午後３時以降を見込