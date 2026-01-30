国の重要文化財に指定されている、長崎市の「旧長崎英国領事館」が保存修理工事を終え、30日午後オープンします。 国の重要文化財である「旧長崎英国領事館」は、2014年から行われた大規模な保存修理工事が完了し、30日朝、開館記念式典が行われました。 （在大阪英国 マイケル・ブライス 総領事） 「日英両国が、未来へ向けて共に歩み続けることを心より願っている」 1階は、19世紀のイギリス文化