いぶし銀の活躍でタレント軍団ドジャースの貴重な戦力となっているマンシー(C)Getty Imagesワールドシリーズ3連覇に挑むドジャースに死角はない。今オフも米球界のストーブリーグにおける主役となった。昨年12月に球界屈指の剛腕クローザーであるエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で獲得した“銀河系軍団”は、その後も水面下で大物獲得を模索。年が明けた1月15日には、FA市場の人気銘柄であったカ