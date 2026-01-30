強い冬型の気圧配置の影響で、石川県内は29日から降り続いた雪で、さらに積雪が増しました。30日、大雪のピークは過ぎましたが、屋根からの落雪など除雪作業には十分な注意が必要です。30日午前11時の時点での積雪は金沢で44?、白山河内で62?、加賀中津原で50?、珠洲で32?となっています。31日正午までの24時間に降る雪の量は、多い所で加賀と能登の平地で10?、加賀も山地で20?、能登の山地で15?と予想されています。石川県金沢市