定年後、趣味も友人もなく自宅でぼーっと過ごす父。一方、社交的で活動的な母。対照的な両親の姿に「老後の希望」とは何かを考えさせられる。75歳という人生の節目、私たちはどう自分を豊かにすべきなのか。【後編】75歳は「人生の分かれ道」なのか後期高齢者の父が心配で実家へ父の憂鬱「今さら何をすれば……」夫に相談してみるも……(文:All About ニュース編集部)