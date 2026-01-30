4ドア冷蔵庫「YRZ−F37N」ヤマダホールディングスは、1月31日に、ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」から、新たに4ドア冷蔵庫「YRZ−F37N」を全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）で発売する。ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」とは、「Refrigerator（冷蔵庫）」＋「Age（世代、年代）」を語源とする造語。“どの世代にも合う あなたとの