「京成スカイライナーなごみるく」京成グループのコミュニティー京成は、千葉県成田市に本社を構える老舗和菓子店「なごみの米屋」とコラボした「京成スカイライナーなごみるく」を、2月1日から発売する。同商品は、バター入りの生地に千葉県産牛乳を使ったミルク餡を包み、しっとり柔らかく焼き上げた「なごみの米屋」の人気銘菓「なごみるく」を、「京成スカイライナー」がデザインされたオリジナルボックスに詰め合わせたもの。