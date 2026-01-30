ハーゲンダッツ ジャパンは、GREEN CRAFT ミニカップ「アフォガート〜薫るエスプレッソ〜」を2月3日から期間限定で発売する。同商品は、クリーミーな豆乳ベースのバニラアイスに、香り高いエスプレッソを組み合わせたスイーツのような贅沢感のあるアイス。「GREEN CRAFT」は、「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズとなっている。購入経験のある人の95.5％が「また新商品を購入したい」と回答するなど、消費者から