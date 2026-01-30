「生 チョコパイ＜4倍盛り＞」ロッテは、2月3日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、ふわふわ食感、超たっぷりクリーム（同社通常チョコパイ比）を楽しめる「生 チョコパイ＜4倍盛り＞」を全国のコンビエンスストア限定で発売する。通常の生 チョコパイと比較し、クリーム量・チョコレート量を20％アップ（同社生 チョコパイ比）し、さらに大満足な一品に仕立てた。た